Шварц прокомментировал работу арбитров РПЛ

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал решение экспертно-судейского комитета (ЭСК) при президенте РФС по итогам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1).

«Довольны ли мы решением ЭСК по матчу с «Химками»? Я еще не видел окончательного решения комитета. Сейчас мы не обращаем внимания на это, главное — подготовка к следующему матчу.

Мне сложно сказать, как я отношусь к практике пожизненных отстранений судей. Это не моя компетенция. Если говорить про матч с «Химками», то там судейское решение повлияло на игру, это правда. Вообще за 6 месяцев работы в России я выделил, что зачастую судьбу игры решают желтые и красные карточки. Арбитры часто не дают большей свободы игрокам для борьбы на поле. Я не говорю исключительно о «Динамо», а о многих матчей РПЛ, которые я посмотрел. Слишком много игр заканчивается в неравных составах из-за судейских решений», — сказал Шварц.

Ранее ЭСК РФС заявил, что судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 79-й минуте матча.

(Сергей Федоров)