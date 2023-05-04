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Сегодня, 17:29

Шитов летом может перейти в «Локомотив»

Алина Савинова
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Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов этим летом может перейти в «Локомотив». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно о том, что железнодорожники не собираются продлевать контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Как отмечает источник, Шитов может прийти ему на замену.

19-летний Шитов является воспитанником «Спартака». С 2022 года он выступает за «Крылья Советов». В текущем сезоне футболист провел 29 матчей в составе самарского клуба и отметился двумя забитыми голами.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 25 туров. «Крылья» идут на 12-й позиции, имея в активе 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-shitov-letom-mozhet-okazat-sya-v-lokomotive/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Шитов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
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Зенит – Спартак
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7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

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