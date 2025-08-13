Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 августа, 14:05

Канчельскис призвал Станковича покинуть «Спартак»: «Думаю, Деян уже собрал чемоданы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«У «Спартака» нет результата. Непонятно, почему в конце прошлого сезона Станковича не поблагодарили за работу и не расстались, а переподписали новый контракт. Это ошибка руководителей или им все равно. Если в совете директоров нет футбольных людей, клубу не светит ничего хорошего в ближайшее время. Я думаю, что Станкович понимает, что ситуация не в его пользу, и уже собрал чемоданы. Ему нужно просто прощаться с командой, сказать «спасибо за проделанную работу» и расстаться», — сказал Канчельскис «СЭ».

После поражения от махачкалинского «Динамо» (1:1, по пенальти — 3:4) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые после четвертого тура занимают 11-е место.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Канчельскис
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Васильев

    Андрей наверное сказанул после очередного стакана...Подожди, вот спартаковцы примут опять допинг и переиграют Зенит и останется Станкович дальше

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    дно это ты, а Канча игра основным за Манчестер. Чудо начавшее смотреть футбол вчера и акромя нашего Зенита не видявшее ничего, не тяФФкай лучше. Канча, лучший игрок зарубежный, никто основным не был в подобных клубах из наших.

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    Спартак и Станкович одного поля ягоды. Что клуб не футбольный , что тренер. Всем завистно что Семак у нас. Лучий тренер страны

    14.08.2025

  • allerc

    Ну так дайте ему неустойку, и он тут же свалит.

    14.08.2025

  • Artorixus

    Да ничего этот Стакович с чемоданом не делает. Вещи на месте, сам он никуда не торпится уходить, ему и в Спартаке хорошо, ведь никто с него ничего не спрашивает, а на призывы болел покинуть команду, ему до лампочки, дует себе в свою дуду, лишь лысина сверкает.

    13.08.2025

  • Gordon

    Любая отставка - это назначение. Какой толк от отставки Станковича, если на смену ему очередной эксперимент типа Абаскаля? Вопить про отставку проще всего.

    13.08.2025

  • igorlvov

    ДНО как вы говорите, в МЮ да еще и на пике формы этого клуба - играть не пригласят! Надо любить футбол и знать его историю! А не клоуном на таких сайтах быть! :((((..........Язык у него злой! Тут не поспоришь! Но имеет право!

    13.08.2025

  • igorlvov

    Вот за что вседа уважал этого персонажа, так это за правду!!!!!!! ДА! Чем быстрей тем лучше! Спасибо этой 150 килограмовой истерички не говорю! Но и зла не желаю! :))) ПОРА лемит доверия исчерпан!

    13.08.2025

  • kim-1965

    Мостового что ли советуешь в Совет директоров? Нет, не нужны там люди, с мячом вместо головы...

    13.08.2025

  • m_16

    Дайте Станковичу спокойно работать!

    13.08.2025

  • hattabych

    "Другое дело, за безобразия, творящиеся с командой на протяжении ДВАДЦАТИ с лишним лет, должны ответить лукойловцы!" Ума не далекого. Какие 20 с лишним? 2017 были чемпионами, потом Кубок брали и вторые, третьи места тоже были. Да и как лукойловцы должны ответить, варианты есть?

    13.08.2025

  • Андрей

    Думаю Канчельскис собрал чемоданы

    13.08.2025

  • ANTI BOMG

    А для оставить, какие есть основания? Дайте тренеру типа поработать, а точнее, ПОТРЕНИРОВАТЬ СЕБЯ НА СПАРТАКЕ, как это абаскаль делал? Нет уж, пусть на кошках тренируется! Другое дело, за безобразия, творящиеся с командой на протяжении ДВАДЦАТИ с лишним лет, должны ответить лукойловцы!

    13.08.2025

  • hattabych

    Когда все кругом говорят увольте,увольте, увольте, в первую очередь те, кто за всю свою жизнь слова доброго не сказал о Спартаке... Я за то, чтобы оставить. Хватит поддаваться на писанину желтушных журналистов.

    13.08.2025

  • Vadson

    какой бы не был он противный, но здесь прав на все 100%. Хватит мучать себя и команду.

    13.08.2025

  • Saypin

    очередное дно квакает. достали уже

    13.08.2025

  • Smail

    Прав на :100:

    13.08.2025

    • Шикунов: «Руководители «Зенита» должны найти подход к Глушенкову»

    Массалыга — о матче с «Зенитом»: «Нам нужно реабилитироваться за последние результаты»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости