Канчельскис призвал Станковича покинуть «Спартак»: «Думаю, Деян уже собрал чемоданы»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«У «Спартака» нет результата. Непонятно, почему в конце прошлого сезона Станковича не поблагодарили за работу и не расстались, а переподписали новый контракт. Это ошибка руководителей или им все равно. Если в совете директоров нет футбольных людей, клубу не светит ничего хорошего в ближайшее время. Я думаю, что Станкович понимает, что ситуация не в его пользу, и уже собрал чемоданы. Ему нужно просто прощаться с командой, сказать «спасибо за проделанную работу» и расстаться», — сказал Канчельскис «СЭ».

После поражения от махачкалинского «Динамо» (1:1, по пенальти — 3:4) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые после четвертого тура занимают 11-е место.