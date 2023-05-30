Источник: Сперцян решил летом уйти из «Краснодара» в Европу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает армянский журналист Храч Хачатрян.

По информации источника, в услугах 22-летнего полузащитника заинтересованы «Фрайбург», «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Фиорентина» и «Милан».

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.