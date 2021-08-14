Шалимов: «Сейчас задача одна — обезопасить себя»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1) обозначил задачу команды.
— На победу мы не наиграли, но мы могли не проиграть сегодня при определенном раскладе, — отметил Шалимов.
— Кого бы вы хотели приобрести в «Урал»?
— По этому вопросу ничего сказать не могу. Трансферное окно еще открыто. Посмотрим.
— А какой линии необходимо усиление?
— Посмотрим. В первую очередь нам необходимо учитывать свои финансовые возможности. Работа идет, сейчас ничего не могу сказать.
— Какие задачи перед вами поставило руководство команды?
— Сейчас задача одна — обезопасить себя. И начать чувствовать себя спокойно как можно скорее.
(Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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