Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1) обозначил задачу команды.

— На победу мы не наиграли, но мы могли не проиграть сегодня при определенном раскладе, — отметил Шалимов.

— Кого бы вы хотели приобрести в «Урал»?

— По этому вопросу ничего сказать не могу. Трансферное окно еще открыто. Посмотрим.

— А какой линии необходимо усиление?

— Посмотрим. В первую очередь нам необходимо учитывать свои финансовые возможности. Работа идет, сейчас ничего не могу сказать.

— Какие задачи перед вами поставило руководство команды?

— Сейчас задача одна — обезопасить себя. И начать чувствовать себя спокойно как можно скорее.

(Антон Иванов)