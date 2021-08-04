Жемалетдинов признан лучшим игроком «Локомотива» в июле

Завершилось голосование за звание лучшего футболиста «Локомотива» в июле. Победу одержал полузащитник Рифат Жемалетдинов, за которого отдали свой голос 22 440 человек (37,3%).

На старте сезона 24-летний футболист забил 3 мяча, сделал голевую передачу и был дважды признан лучшим игроком матча — с тульским «Арсеналом» и с ЦСКА.

Второе место у Федора Смолова — 13 537 голосов (22,5%). Третьим стал Дмитрий Баринов — 9185 голосов (15,3%).