Жемалетдинов признан лучшим игроком «Локомотива» в июле
19:20
Завершилось голосование за звание лучшего футболиста «Локомотива» в июле. Победу одержал полузащитник Рифат Жемалетдинов, за которого отдали свой голос 22 440 человек (37,3%).
На старте сезона 24-летний футболист забил 3 мяча, сделал голевую передачу и был дважды признан лучшим игроком матча — с тульским «Арсеналом» и с ЦСКА.
Второе место у Федора Смолова — 13 537 голосов (22,5%). Третьим стал Дмитрий Баринов — 9185 голосов (15,3%).
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