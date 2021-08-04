Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жемалетдинов признан лучшим игроком «Локомотива» в июле

19:20
Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Завершилось голосование за звание лучшего футболиста «Локомотива» в июле. Победу одержал полузащитник Рифат Жемалетдинов, за которого отдали свой голос 22 440 человек (37,3%).

На старте сезона 24-летний футболист забил 3 мяча, сделал голевую передачу и был дважды признан лучшим игроком матча — с тульским «Арсеналом» и с ЦСКА.

Второе место у Федора Смолова — 13 537 голосов (22,5%). Третьим стал Дмитрий Баринов — 9185 голосов (15,3%).

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24509

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Это провокация? Я в такие совпадения не верю». Российские синхронистки и тренер — о новой накладке с музыкой на Олимпиаде
Священник и работники крематория изнасиловали и убили школьницу
Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео
К чему чешутся ладони и глаза — приметы
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд