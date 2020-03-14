Сергей Семак: «Жаль, что Дзюба не забил третий»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (7:1) отметил, что игра получилась открытой и интересной для болельщиков.

— Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Конечно, хотелось победить сегодня, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — В атаке смотрелись хорошо, забили быстрый мяч. Игра открылась, и дальше у нас уже было много возможностей. Хотя моментами расслабленность в обороне была, позволяли сопернику создавать моменты.

К сожалению, пропустили, хотели сыграть на ноль. Во втором тайме в обороне играли приличнее, чем в первом. В целом заслуженная победа. Рад, что столько забили мячей. Жаль, что Дзюба не забил третий.

В таких матчах хочется, чтобы нападающие чувствовали вкус победы, голов и набирали очки в гонке бомбардиров.

Соперник — команда, которая сама играет в футбол и другим дает. Поэтому футбол получился открытый. Моменты были и там, и там. Интересная игра для болельщиков. Конечно, нам помогло, что быстро забили голы. Мастерство наших футболистов играло большую роль, когда они оказывались без страховки соперника. Удавались хорошие комбинации. Играть при комфортном счете было гораздо приятнее.