Семак об основном вратаре «Зенита»: «У Адамова такие же шансы, как у Кержакова и Васютина.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал шансы новичка клуба Дениса Адамова заиграть в команде.

— Денис Адамов был сегодня представлен в качестве новичка команды, попал в заявку на матч. Каковы его перспективы в первой команде на фоне уверенной игры Кержакова и Васютина в стартовых матчах сезона?

— Во-первых, сезон длинный, двумя вратарями нельзя обойтись. Опять же, мы провели хорошую сделку, приобрели вратаря. Из доступных голкиперов это хорошая опция. У нас сейчас три вратаря, у Адамова такие же шансы, как у Миши и Саши. Я рад, что и Саша сегодня хорошо сыграл, и Миша в предыдущих матчах хорошо смотрелся. Нужно ждать своего шанса, конкурировать. Кто сильнее, кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Краснодар» получит 25 процентов от суммы трансфера Адамова.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.