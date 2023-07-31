Игнашевич — о предстоящем сезоне: «Наша цель — цепляться за каждое очко»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после поражения своей команды от «Спартака» во втором туре РПЛ со счетом 1:2.

— Ваше армейское прошлое сказывалось на подготовке к игре? Команду дополнительно мотивировали?

— У меня не было времени вспоминать прошлое. Мы живем настоящим и будущим. Можно было много слов сказать перед такой игрой с таким соперником. Но это было лишним. Нужно было ребят успокаивать и направлять.

— Перед стартом сезона представители «Ростеха» заявляли, что хотят видеть команду в середине таблицы. Какая цель у вас сейчас? На что способна команда?

— Посмотрим, на что мы способны. Цель — цепляться за каждое очко. И задачу выиграть каждый матч никто с нас не снимал. Это цель, которую мы перед собой ставим внутри коллектива.

— Вы довольно рано сделали замены. Были недовольны игроками?

— Замены были плановые. Мы знали маршрут «Спартака» из Краснодара, он был сложным. Мы летели бы иначе, если честно. Мы понимали, что будем свежее «Спартака», поэтому все замены были сделаны на освежение игры и по плану.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.