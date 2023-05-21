Комличенко сообщил, что больше не сыграет в этом сезоне

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что больше не сыграет в текущем сезоне.

«В этом сезоне уже не сыграю», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

Ранее 27-летний футболист пропустил матч 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3) из-за травмы, полученной в игре с «Сочи» (0:1).

В этом сезоне Комличенко забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 33 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

На данный момент ростовчане занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 50 очков.