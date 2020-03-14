Семья Сергея Семака ушла на карантин из-за коронавируса

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что она вместе с детьми намерена побыть на карантине из-за распространения коронавируса. По ее словам, она не может рисковать здоровьем семьи.

— Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине, — написала Анна в Instagram. — Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределенный срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи.

Ситуация напоминает книгу «Декамерон» Джованни Боккаччо. Буду готовить, обниматься с детьми и смотреть фильмы о важных вещах. В последнее время я смотрю фильмы, основанные на реальных событиях, изучая историю Африки. В те времена, когда происходили события, описанные в фильме «Отстреливая собак», мы пили кока-колу, ели сникерсы и не знали, что где-то на другом конце земли около 1 миллион человек будет в тар-тар зарублено мачете... Обращая в плюс любую ситуацию, чтобы не горевать о переносе африканских миссий, я решила собрать еще больше средств гигиены для кенийских девушек.