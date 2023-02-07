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Сегодня, 19:27

Семин заявил, что не видит ничего плохого в комментариях судей после матча

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Юрий Семин поделился мнением об идее обязать футбольных арбитров давать интервью после матчей, а также во время спорных эпизодов.

«Пока Зимний Кубок РПЛ не удалось посмотреть, но слышал об этом ранее. Нормальная идея, чтобы судьи после матчей давали комментарии. Ничего плохого в этом не вижу», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Такое нововведение было внедрено на Зимнем кубке РПЛ. Каждая команда может использовать по одному запросу на проверку спорного эпизода за тайм. Во время видеопросмотра судья в прямом эфире должен прокомментировать свое решение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ne-vizhu-nichego-plohogo-v-tom-chtoby-sud-i-davali-kommentarii-posle-matchej/
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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