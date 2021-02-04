Дюков единогласно переизбран президентом РФС

Александр Дюков переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС), сообщает 4 февраля пресс-служба РФС.

Выборы президента прошли на внеочередной конференции РФС. Дюков являлся единственным кандидатом, выдвинутым на голосование. Функционер был переизбран на должность президента единогласно. Срок полномочий Дюкова составит 4 года.

53-летний Дюков находится на посту президента РФС с 22 февраля 2019 года.

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