Президент «Торпедо» объяснил перевод бразильца Жажи в молодежную команду

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал перевод бразильского нападающего Жажи в молодежную команду автозаводцев.

«Жажа был привлечен к работе с молодежной командой по решению тренерского штаба. Никаких дисциплинарных проступков он не совершал. Решение было принято исходя из текущего тренировочного процесса. Но Жажа вернулся к тренировкам с главной командой и уже сыграл с «Сочи», — приводит слова Савина Sport24.

22-летний бразилец перешел в московский клуб минувшей зимой на правах аренды из «Атлетико Паранаэнсе» и сыграл в четырех матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.