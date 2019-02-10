Сегодня могло исполниться 40 лет Артему Безродному

10 февраля исполняется 40 лет со дня рождения бывшего полузащитника "Спартака" Артема Безродного, сообщает официальный Твиттер клуба.

В составе "Спартака" полузащитник выступал в 1995-1996 и 1998-2003 годах, четыре раза становился чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны. Провел один матч за сборную России.

Артем Безродный умер 13 сентября 2016 года. Он был похоронен в Сумах.