Сегодня могло исполниться 40 лет Артему Безродному

10 февраля исполняется 40 лет со дня рождения бывшего полузащитника "Спартака" Артема Безродного, сообщает официальный Твиттер клуба.
В составе "Спартака" полузащитник выступал в 1995-1996 и 1998-2003 годах, четыре раза становился чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны. Провел один матч за сборную России.
Артем Безродный умер 13 сентября 2016 года. Он был похоронен в Сумах.
Артёму Безродному сегодня могло исполниться 40 лет.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 февраля 2019 г.
В составе "Спартака" полузащитник выступал в 1995-1996 и 1998-2003 годах, он четыре раза становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок России.
Светлая память...#Спартак #АртёмБезродный #Spartak pic.twitter.com/sbZiUVxfiT
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