16:25 | Футбол — РПЛ

Саплинов перешел в "Ростов"

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"Ростов" объявил о переходе полузащитника Александра Саплинова. 21-летний футболист подписал контракт с клубом сроком на 4 года.

Саплинов является воспитанником белгородского футбола. Может выступать на позициях нападающего и полузащитника. Он начал карьеру в "Энергомаше", также выступал за "Салют" и "Сокол".

В зимнее трансферное окно перешел в "Балтику", в составе которой сыграл в 13-ти матчах и забил 6 мячей. Выступая за саратовский клуб "Сокол" ,игрок забил 7 голов.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12616

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