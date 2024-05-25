Сафонов: «Было видно, что «Динамо» выходит сохранять счет. Вообще не претендовали на победу»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ.

— На твой взгляд, «Динамо» сегодня было достойно ничей, учитывая то, сколько в концовочке там моментов было у них, в штангу попали?

— Собственно, было видно, что «Динамо» выходит сохранять счет. Они не претендовали на победу вообще. И когда ты в чемпионском матче выходишь не выигрывать, а брать ничью, думаю, это не путь к успеху. Это не тот вариант, с которым можно точно добиться желаемого. Мне кажется, нельзя просто играть вторым номером.

На первой минуте они замутили угловой, а потом сели, и я такой: «Ну, похоже, ничья». И, в принципе, моя уверенность подкреплялась игрой. Каждые пять минут я понимал всю уверенность, что мы ведем матч, и только от нас зависит, какой сегодня будет.

— Ты достаточно молодой парень, но играешь уже давно в РПЛ. Можно ли говорить по этому сезону, что РПЛ прогрессирует? Или это просто то, о чем мы говорим, это вопрос интриги?

— Мне кажется, я некомпетентен в этом вопросе. Можно, наверное, какие-то сравнения, статистику приводить, — сказал Сафонов.

После победы над бело-голубыми «Краснодар» (56 очков) занял второе место в РПЛ. «Динамо» (56) стало третьим, а чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит» (57).