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Сегодня, 21:12

Сафонов: «Было видно, что «Динамо» выходит сохранять счет. Вообще не претендовали на победу»

Зарина Халимхонова
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ.

— На твой взгляд, «Динамо» сегодня было достойно ничей, учитывая то, сколько в концовочке там моментов было у них, в штангу попали?

— Собственно, было видно, что «Динамо» выходит сохранять счет. Они не претендовали на победу вообще. И когда ты в чемпионском матче выходишь не выигрывать, а брать ничью, думаю, это не путь к успеху. Это не тот вариант, с которым можно точно добиться желаемого. Мне кажется, нельзя просто играть вторым номером.

На первой минуте они замутили угловой, а потом сели, и я такой: «Ну, похоже, ничья». И, в принципе, моя уверенность подкреплялась игрой. Каждые пять минут я понимал всю уверенность, что мы ведем матч, и только от нас зависит, какой сегодня будет.

— Ты достаточно молодой парень, но играешь уже давно в РПЛ. Можно ли говорить по этому сезону, что РПЛ прогрессирует? Или это просто то, о чем мы говорим, это вопрос интриги?

— Мне кажется, я некомпетентен в этом вопросе. Можно, наверное, какие-то сравнения, статистику приводить, — сказал Сафонов.

После победы над бело-голубыми «Краснодар» (56 очков) занял второе место в РПЛ. «Динамо» (56) стало третьим, а чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит» (57).

Матвей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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