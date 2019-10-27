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«С победой, красно-белые». Максименко обратился к фанатам после разгрома «Локомотива»

20:50
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко после разгрома «Локомотива» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры и поздравил болельщиков красно-белых с победой.

«С победой, красно-белые», — подписал фото Максименко.

«Спартак» с 18 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — 29 баллов и третья строчка.

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Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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