«С победой, красно-белые». Максименко обратился к фанатам после разгрома «Локомотива»
20:50
Голкипер «Спартака» Александр Максименко после разгрома «Локомотива» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры и поздравил болельщиков красно-белых с победой.
«С победой, красно-белые», — подписал фото Максименко.
«Спартак» с 18 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — 29 баллов и третья строчка.
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