«Рубин» поблагодарил Дзагоева после завершения карьеры

«Рубин» отреагировал на завершение карьеры экс-полузащитника казанцев Алана Дзагоева.

33-летний футболист объявил о завершении карьеры во вторник, 21 ноября.

«Алан Дзагоев провел в «Рубине» не так много времени, но это было круто. Спасибо, Алан», — сказано в сообщении клуба.

Дзагоев выступал за «Рубин» в сезоне-2022/23. Он провел за команду 20 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.