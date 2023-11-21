«Рубин» поблагодарил Дзагоева после завершения карьеры
«Рубин» отреагировал на завершение карьеры экс-полузащитника казанцев Алана Дзагоева.
33-летний футболист объявил о завершении карьеры во вторник, 21 ноября.
«Алан Дзагоев провел в «Рубине» не так много времени, но это было круто. Спасибо, Алан», — сказано в сообщении клуба.
Дзагоев выступал за «Рубин» в сезоне-2022/23. Он провел за команду 20 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.
Источник: ФК «Рубин»
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