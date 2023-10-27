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27 октября, 15:06

Чанов высказался о возможной отставке Федотова из ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Я думаю, что об этом сейчас и речь не должна идти. Молодежь тоже имеет такие свойства, как нестабильность прежде всего. Поэтому ребята где-то похуже начали относиться к себе и к требованиям. Надо находиться внутри клуба и знать, увидеть, что там происходит», — цитирует Чанова «Евро-Футбол.Ру».

После 12 туров ЦСКА с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
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 - : -
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