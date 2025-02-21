РПЛ внесла Зделара в заявку «Зенита» на сезон

Полузащитник Саша Зделар внесен в заявку «Зенита» на сезона-2024/25 РПЛ, сообщается на сайте лиги.

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21 февраля клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе хавбека из ЦСКА. Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года.

Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах.