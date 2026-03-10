РПЛ в марте выберет формат определения титульного партнера лиги

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в ближайшее время будет установлен формат поиска титульного партнера лиги.

«Мы объявим, какая процедура по титульному партнеру будет. Я не хочу забегать вперед. Как я уже говорил, мы ведем планомерную работу. Она очень аккуратная и тонкая», — заявил Алаев ТАСС.

Он уточнил, что за реализацию коммерческих прав отвечает специальный оргкомитет во главе с Романом Бабаевым.

«Мы финально решим, как это будет происходить, я вам сразу расскажу. Думаю, что в марте мы объявим. Надеюсь, что в ближайшие два месяца мы закроем тему всех спонсорских позиций лиги», — добавил президент РПЛ.

С 2022 года у РПЛ действует соглашение с платежной системой «Мир» о титульном спонсорстве, оно завершится в июле.

4 марта появилась информация, что «Мир» не будет продлевать контракт в прежнем статусе, а на статус нового генерального партнера РПЛ претендуют «Альфа-Банка» и «Т-Банка».

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