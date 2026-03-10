Полузащитник «Рубина» Иву пропустит остаток сезона

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян сообщил, что полузащитник «Рубина» Угочукву Иву выбыл до конца сезона-2025/26.

«Меня очень озадачила эта новость про Иву. Когда я узнал, я очень расстроился. Теперь мне предстоит найти ему замену, которой пока нет», — приводит слова Меликяна Sportaran.

26-летний футболист в последний раз играл 8 ноября в матче 15-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0), где был заменен в концовке из-за повреждения. 9 февраля главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, что полузащитник перенес операцию и сроки его возвращения пока неизвестны.

Иву выступает за казанскую команду с 2023 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 19 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись 3 голевыми передачами.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max