«Ростов» дозаявил иранца Мохебби на матчи РПЛ — седьмого новичка после снятия запрета ФИФА

Иранский вингер Мохаммад Мохеби заявлен «Ростовом» для участия в чемпионате России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Ранее ростовский клуб заявил еще шесть новичков после снятия запрета ФИФА.

24-летний Мохеби был подписал в это летнее трансферное окно, сумма сделки и срок контракта с футболистом не уточняются.