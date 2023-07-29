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Сегодня, 16:07

Гендиректор «Сочи»: «Впервые слышу об интересе к Кокорину со стороны клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, есть ли у сочинского клуба интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Я впервые от вас слышу информацию об интересе к Кокорину со стороны клуба РПЛ. Даже если кто-то из игроков нам был интересен, я бы с вами это не стал обсуждать. У нас политика такая, что мы не обсуждаем с журналистами кто нам интересен и кто в работе. У нас это закрытая тема», — приводит слова Рубашко «Спорт День за Днем».

Ранее сегодня агент Кокорина Тимофей Бердышев сообщил Metaratings, что у Кокорина есть вариант продолжения карьеры в РПЛ. 32-летний футболист выступал за «Сочи» с февраля по июль 2020 года.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Кокорин
РПЛ
ФК Сочи
ФК Фиорентина
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
12
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
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Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Рубин – Оренбург
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Факел – Локомотив
 - : -
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