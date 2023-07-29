Гендиректор «Сочи»: «Впервые слышу об интересе к Кокорину со стороны клуба»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, есть ли у сочинского клуба интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.
«Я впервые от вас слышу информацию об интересе к Кокорину со стороны клуба РПЛ. Даже если кто-то из игроков нам был интересен, я бы с вами это не стал обсуждать. У нас политика такая, что мы не обсуждаем с журналистами кто нам интересен и кто в работе. У нас это закрытая тема», — приводит слова Рубашко «Спорт День за Днем».
Ранее сегодня агент Кокорина Тимофей Бердышев сообщил Metaratings, что у Кокорина есть вариант продолжения карьеры в РПЛ. 32-летний футболист выступал за «Сочи» с февраля по июль 2020 года.
В минувшем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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1
|Кр. Советов
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2
|Краснодар
|1
|1
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|3-1
|3
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3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
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11
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
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Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
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Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
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Федор Смолов
Динамо
|2
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1