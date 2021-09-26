«Ростов» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Ростов Арена» (начало — в 16:30 мск.).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Альмквист, Гигович, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мухин, Мелёхин, Мамаев, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко, Турищев.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Ибишев, Карапузов, Садулаев, Адуев, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Себай.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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