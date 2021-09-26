Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

«Вчера была дежурная победа «Спартака». Второй гол «Уфа» привезла сама себе. Не понимаю, почему все начали говорить о Черчесове, он не нужен спартаковцам, там и так проблем хватает. Я вижу улучшения в игре красно-белых. Можно сказать, что «Спартак» начинает оживать. Я вижу то, над чем необходимо работать игрокам команды. Я бы с радостью подсказал им. Больше всего мне не нравится Понсе. За то, что он сделал в матче против ЦСКА, нужно наказывать плетью. Это тот случай, когда пряник не помогает. Понсе — пижон, его необходимо стегать плеткой перед каждой игрой, тогда будет толк. В дерби он не забивает в пустые ворота, а в матче против «Уфы» позволяет себе играть пятками. Кого он из себя возомнил? На самом деле он — дешевое повидло, не более», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Красно-белые открыли счет уже на 3-й минуте: отличился лучший бомбардир команды в этом сезоне — Эсекиэль Понсе. После победы «Спартак» поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ.