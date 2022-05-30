Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» на первое место в чемпионате России в следующем сезоне.

— Если костяк команды сохраниться, есть ли какие-то шансы у «Спартака» для борьбы с «Зенитом».

— Если «Зенит» сохранит всех своих иностранцев, то я не вижу команды, которая сможет у нас сейчас конкурировать с «Зенитом». Важно, как клубы в селекционном плане проведут межсезонье, важно, как они поработают на сборах. Все эти моменты уже ближе к сезону мы сможем наблюдать. Игра за Суперкубок, которая будет открывать сезон, будет иметь достаточно информативную историю. Поэтому надо немножко подождать, набраться терпения. Еще раз повторю, если «Зенит» сохранит все то, что у них есть, бороться с ним будет пока тяжеловато, — сказал Лихачев «СЭ».