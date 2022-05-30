Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:44

Лихачев — о шансах «Спартака» на чемпионство в следующем сезоне: «Бороться с «Зенитом» пока тяжеловато»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу оценил шансы «Спартака» на чемпионство в следующем сезоне
Антон Иванов
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» на первое место в чемпионате России в следующем сезоне.

— Если костяк команды сохраниться, есть ли какие-то шансы у «Спартака» для борьбы с «Зенитом».

— Если «Зенит» сохранит всех своих иностранцев, то я не вижу команды, которая сможет у нас сейчас конкурировать с «Зенитом». Важно, как клубы в селекционном плане проведут межсезонье, важно, как они поработают на сборах. Все эти моменты уже ближе к сезону мы сможем наблюдать. Игра за Суперкубок, которая будет открывать сезон, будет иметь достаточно информативную историю. Поэтому надо немножко подождать, набраться терпения. Еще раз повторю, если «Зенит» сохранит все то, что у них есть, бороться с ним будет пока тяжеловато, — сказал Лихачев «СЭ».

ФК Спартак (Москва)
Михаил Лихачев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Куда уходит Бакаев, где окажется Дзюба и кого покупает ЦСКА. Последние трансферные новости РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Лихачев раскритиковал игру Смолова за «Динамо»
Волкан Булут и Даниэль Фишер покидают «Динамо»
Спиридонов — об уходе Бакаева: «Зелимхан выбрал деньги»
Голкипер «Динамо» поблагодарил Шварца и его тренерский штаб за совместную работу
Продолжит ли Ваноли работу в «Спартаке»? Останется ли у власти Федун? Инсайды «СЭ»
Агент Шиманьски назвал причину ухода поляка из «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спиридонов — об уходе Бакаева: «Зелимхан выбрал деньги»

Волкан Булут и Даниэль Фишер покидают «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости