Россия занимает 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА после квалификации еврокубков

Россия занимает 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА после квалификационных раундов к основным этапам еврокубков.

На счету России 18,299 балла. 30-я позиция позволяет чемпиону страны выступить в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, одному клубу — в квалификации Лиги Европы и двум — в квалификации Лиги конференций.

Лидирует в таблице коэффициентов Англия с 95,005 баллами. Второе место занимает Италия (84,660), на третьем месте — Испания (78,953).

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА с февраля 2022 года. В конце каждого сезона России начисляется 4,333 балла — наименьший результат перед отстранением.