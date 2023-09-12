Ромащенко о Черчесове: «У него еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ» о том, когда поздравил своего многолетнего босса Станислава Черчесова с 60-летием и чего ему пожелал.

— Черчесову исполнилось 60 лет в день вашего победного матча в Екатеринбурге. Когда вы ему набрали — до или после игры? Что пожелали?

— Как только закончили. Пожелал крепкого здоровья, оставаться таким же профессионалом и классным человеком. И — скорейшего возвращения на тренерский мостик, потому что знаю: у него еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать. И у него все для этого есть.

— Вас можно назвать не только единомышленниками, но и друзьями?

— Единомышленниками и хорошими товарищами — так, думаю, будет правильнее. Друзья — это, наверное, что-то ближе. Знаю, что в любой момент могу набрать ему и проконсультироваться по многим вещам, а он знает, что я всегда открыт. И не сомневаюсь, что мы в любой момент придем друг другу на помощь.

— Как думаете, мы скорее увидим его снова за границей или в РПЛ?

— Затрудняюсь ответить. Но в том, что у него будут предложения и из России, и из-за границы, не сомневаюсь.

Ромащенко работал ассистентом Черчесова на протяжении 14 лет. 18 августа 2023 года 49-летний специалист стал главным тренером «Ахмата».