Роман Широков: «Ростовчан сгубило то, что они бросили играть на контратаках»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков в интервью «СЭ» прокомментировал ничью между «быками» и «Ростовом» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России. До конца основного времени матча ростовчане вели со счетом 2:0.

— А что случилось с командой Валерия Карпина после перерыва?

— Думаю, гостей сгубило то, что они бросили играть на контратаках. Когда ты практически весь второй тайм отбиваешься, то тяжело продержаться. Силы волей-неволей тебя покидают, да и концентрация тоже падает. «Краснодар» этим воспользовался, удачно вышел Игнатьев. Хотя, считаю, ничего сверхъестественного в атаке хозяева не показали. Там довольно большая проблема с идеями впереди.

— И все же почему подопечные Карпина так робко играли впереди после перерыва? Дело в психологии?

— Сложно сказать. Где-то это и психология. Просто когда ты претендуешь на попадание в тройку, приезжаешь в гости к прямому конкуренту, хорошо проводишь первый тайм, а затем зачем-то откатываешься назад... Для меня это непонятно. Вспомните победный матч с ЦСКА. «Ростов» второй тайм провел примерно так же, как и первый, с хорошим выходом в контратаку. И это дало результат. Без нервотрепки. Да, с «Зенитом» не получилось — там питерцы забили быстрый гол. Но сегодня у «Ростова» была примерно такая же ситуация, как и в поединке с армейцами. Играйте так же, как играли в начале встречи. Вот и все. Думаю, Валерий Карпин сейчас все тщательно проанализирует и внесет нужные коррективы. (Виталий Айрапетов)

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