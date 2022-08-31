Бабаев о возможном переходе Роши в ЦСКА: «Пока не все формальности улажены. Но все близко»

В ЦСКА сообщили, что переход Роша близок к переходу в московский клуб

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможный переход защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши в московский клуб. Бразилец присутствовал на матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Торпедо» (2:0).

—Сегодня на стадионе видели Рошу. Он будет в ЦСКА?

— Давайте завтра дождемся. Вы знаете наш подход. Пока не все формальности улажены. Но все близко.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 27-летнего бразильца 1,3 миллиона евро. 300 тысяч евро будут выплачены в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 4 матчах за «Портимоненсе» в чемпионате Португалии и не отметился результативными действиями.