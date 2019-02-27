Родригу Бекао: "У ЦСКА есть все, чтобы стать чемпионом"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао верит, что команда может стать чемпионом в нынешнем сезоне.

- Зимний перерыв в чемпионате - это другие ощущения, у нас в Бразилии такого перерыва нет, - цитирует защитника Lance. - Но мы воспользовались этим преимуществом, чтобы упорно поработать и исправить ошибки. Уверен, что в следующей части сезона мы станем еще сильнее. Ситуация в турнирной таблице? Я считаю, что такой баланс это позитивный момент, поскольку ничего еще не решено. Несколько команд борются за чемпионство, и ЦСКА в их числе. Мы знаем наш потенциал и потенциал наших соперников. Мы также знаем, что стать чемпионами будет непросто, но мы верим, что у нас есть все, чтобы сделать это.

ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 30 очков в 17 играх.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.