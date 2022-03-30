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Ринат Билялетдинов — об интересе «Наполи» к Хвиче: «В России подобных игроков не найдется»

Ринат Билялетдинов оценил интерес «Наполи» к Хвиче Кварацхелии
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Чисто объективно я не вижу кандидатов из нашего чемпионата в другие лиги, которые заинтересовали бы. Здесь Кварацхелия выделяется на фоне наших игроков индивидуальной работой. Так же мог бы заинтересовать Макаров образца двухлетней давности. Можно пофантазировать, но я, честно говоря, не вижу таких футболистов. Только если Зобнин времен 2018 года. Я лично думал, что он уедет. Я считаю, он очень основательно сыграл на позиции опорника и был одним из лучших в нашей сборной», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В текущем сезоне Кварацхелия сыграл 19 матчей за «Рубин», забив 2 гола и отдав 4 голевых передачи.

Хвича Кварацхелия. «Наполи» изучает возможность подписания Кварацхелии

Ринат Билялетдинов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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