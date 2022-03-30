Ринат Билялетдинов — об интересе «Наполи» к Хвиче: «В России подобных игроков не найдется»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
«Чисто объективно я не вижу кандидатов из нашего чемпионата в другие лиги, которые заинтересовали бы. Здесь Кварацхелия выделяется на фоне наших игроков индивидуальной работой. Так же мог бы заинтересовать Макаров образца двухлетней давности. Можно пофантазировать, но я, честно говоря, не вижу таких футболистов. Только если Зобнин времен 2018 года. Я лично думал, что он уедет. Я считаю, он очень основательно сыграл на позиции опорника и был одним из лучших в нашей сборной», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
В текущем сезоне Кварацхелия сыграл 19 матчей за «Рубин», забив 2 гола и отдав 4 голевых передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7