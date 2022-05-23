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Ринат Билялетдинов отреагировал на продление контракта Гильерме с «Локомотивом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о продлении контракта с голкипером Маринато Гильерме.

«Гильерме можно было еще продлить, если на подходе нет более молодого и талантливого вратаря. Двухлетний контракт — знак благодарности Маринато за его карьеру в «Локомотиве». Он провел в клубе хорошую карьеру, сейчас есть время, чтобы заняться поисками нового голкипера. Для «Локомотива» это очень хороший вариант», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Новое соглашение 36-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-dvuhletniy-kontrakt-znak-blagodarnosti-gilerme-za-ego-kareru-v-lokomotive
Маринато Гильерме
Ринат Билялетдинов
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