Ринат Билялетдинов отреагировал на продление контракта Гильерме с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о продлении контракта с голкипером Маринато Гильерме.

«Гильерме можно было еще продлить, если на подходе нет более молодого и талантливого вратаря. Двухлетний контракт — знак благодарности Маринато за его карьеру в «Локомотиве». Он провел в клубе хорошую карьеру, сейчас есть время, чтобы заняться поисками нового голкипера. Для «Локомотива» это очень хороший вариант», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Новое соглашение 36-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.