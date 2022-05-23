Геннадий Орлов: «Почитатели таланта Семака — будьте спокойны! Все будет очень хорошо»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию «СЭ» о том, что в ближайшее время главный тренер «Зенита» Сергей Семак и руководство клуба из Санкт-Петербурга проведут переговоры по поводу заключения нового договора.

«Мне сейчас позвонил Алексей Борисович Миллер, который слушает нашу программу, и он сказал: «Геннадий Сергеевич, скажите нашим уважаемым радиослушателям, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению. Но мы готовим трёхлетний контракт Сергею Богдановичу». Так что почитатели таланта Семака — будьте спокойны! Все будет очень хорошо!» — цитирует Орлова «Радио Зенит».

Петербургский клуб выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.