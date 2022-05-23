Девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги

Девять клубов направили в РФС письма с поддержкой создания Кубка РПЛ и против расширения лиги до 18 команд, утверждает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство РФС выступает против расширения РПЛ. Этот вопрос будет рассмотрен во вторник, 24 мая на заседании исполкома РФС.

23 мая сразу девять клубов — «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» — направили письма в Российский футбольный союз, в которых выразили поддержку сохранению нынешнего формата и созданию Кубка РПЛ. Они отметили экономическую целесообразность данного решения.

22 мая РПЛ проводила общее собрание, на котором 10 клубов проголосовали за расширение лиги. Сейчас этот расклад изменился.