Ринат Билялетдинов: «Чтобы за Тикнизяном закрепилось звание лидера атак, должен пройти не один сезон»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил игру защитника московской команды Наира Тикнизяна в нападении.

«У Тикнизяна хорошо развито голевое чутье, он может все время оказываться в точках, где появляется возможность забить гол. Видимо, поэтому в последнее время Наир играет не ближе к обороне или не по всей бровке, где мы привыкли его видеть, а очень близко к атаке, в некоторых эпизодах почти на одной линии с форвардом», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

Экс-тренер железнодорожников отметил, что его не удивляет результативность футболиста в текущем сезоне.

«Для меня такая результативность Наира в этом сезоне — не сильное удивление. Я бы больше удивился, если бы Тикнизян продолжал находиться на том же уровне, что и пару лет назад. Но для того чтобы за ним закрепилось звание игрока, который своими действиями влияет на игру команды, должен пройти не один сезон. Пока я бы сказал, что у него сезонный всплеск результативности», — добавил специалист.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 24 матча, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами. Он стал игроком московской команды в 2021 году.