«Урал» — «Зенит»: гости увеличили преимущество

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отличился в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом» — 2:0.

26-летний футболист забил гол на 57-й минуте встречи, реализовав выход один на один с вратарем екатеринбургской команды. Это третий гол Мостового в чемпионате России текущего сезона.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Зенит».