РФС отказал в выдаче лицензий «Томи», «Анжи» и «Олимпу-Долгопрудный»

3 июня состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, сообщает сайт организации.

Было принято решение выдать лицензию РФС II на спортивный сезон 2022/2023 гг. футбольному клубу «Металлург» (Липецк).

Также решено оставить в силе решение Комиссии РФС по лицензированию об отказе в выдаче лицензии РФС II ФК «Томь» (Томск).

Итоговый список команд, допущенных для возможного участия в РПЛ и ФНЛ-1:

1. «Зенит» (г. Санкт-Петербург) — лицензия УЕФА и РФС I

2. «Сочи» (г. Сочи) — лицензия УЕФА и РФС I

3. «Динамо-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

4. «ЦСКА» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

5. «Локомотив» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

6. «Спартак-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

7. «Краснодар» (г. Краснодар) — лицензия РФС I

8. «Ахмат» (г. Грозный) — лицензия РФС I

9. «Крылья Советов» (г. Самара) — лицензия РФС I

10. «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) — лицензия РФС I

11. «Нижний Новгород» (г. Н. Новгород) — лицензия РФС I

12. «Урал» (г. Екатеринбург) — лицензия РФС I

13. «Химки» (г. Химки) — лицензия РФС I

14. «Уфа» (Республика Башкортостан) — лицензия РФС I

15. «Рубин» (г. Казань) — лицензия РФС I

16. «Торпедо Москва» (г. Москва) — лицензия РФС I

17. «Факел» (г. Воронеж) — лицензия РФС I

18. «Оренбург» (г. Оренбург) — лицензия РФС I

19. «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск) — лицензия РФС I

20. «Енисей» (г. Красноярск) — лицензия РФС I

21. «Балтика» (г. Калининград) — лицензия РФС I

22. «Акрон» (г. Тольятти) — лицензия РФС I

23. «Алания Владикавказ» (г. Владикавказ) — лицензия РФС II

24. «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) — лицензия РФС II

25. «Краснодар-2» (г. Краснодар) — лицензия РФС II

26. «Спартак-2» (г. Москва) — лицензия РФС II

27. «Кубань» (г. Краснодар) — лицензия РФС II

28. «Велес» (г. Москва) — лицензия РФС II

29. «Волгарь» (г. Астрахань) — лицензия РФС II

30. «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) — лицензия РФС II

31. «Ротор» (г. Волгоград) — лицензия РФС II

32. «Текстильщик» (г. Иваново) — лицензия РФС II

33. «Шинник» (г. Ярославль) — лицензия РФС II

34. «Волга» (г. Ульяновск) — лицензия РФС II

35. «Динамо» (г. Махачкала) — лицензия РФС II

36. «Родина» (г. Москва) — лицензия РФС II

37. «Чайка» (с. Песчанокопское) — лицензия РФС II

38. «Футбол-Хоккей» (г. Тюмень) — лицензия РФС II

39. «Новосибирск» (г. Новосибирск) — лицензия РФС II

40. «Сокол» (г. Саратов) — лицензия РФС II

41. «Амкар-Пермь» (г. Пермь) — лицензия РФС II

42. «Ленинградец» (Ленинградская область) — лицензия РФС II

43. «Арсенал» (Тула) — лицензия РФС II

44. «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — лицензия РФС II

45. «Металлург» (Липецк) — лицензия РФС II

Апелляционные жалобы ФК «Олимп-Долгопрудный» г. Долгопрудный и ФК «Анжи» г. Махачкала не рассматривались в связи с нарушением процедуры подачи данных жалоб. Таким образом, данные клубы не будут допущены для участия в ФНЛ-1 и ФНЛ-2 соответственно в следующем сезоне.

7 июня на заседании комиссии РФС по лицензированию второго дивизиона будут рассмотрены заявки на получение лицензии РФС для возможного участия в ФНЛ-2 футбольный клубов «КАМАЗ» (Набережный Челны), «Ротор» (Волгоград), «Металлург» (Липецк), «Текстильщик» (Иваново), «СШОР № 1» (Тамбов), после этого станет известно количество команд, которые будут допущены для участия в ФНЛ-2.