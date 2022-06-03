Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:36

РФС отказал в выдаче лицензий «Томи», «Анжи» и «Олимпу-Долгопрудный»

РФС завершил лицензирование клубов РПЛ и ФНЛ-1
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Анжи».
Фото ФК «Анжи»

3 июня состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, сообщает сайт организации.

Было принято решение выдать лицензию РФС II на спортивный сезон 2022/2023 гг. футбольному клубу «Металлург» (Липецк).

Также решено оставить в силе решение Комиссии РФС по лицензированию об отказе в выдаче лицензии РФС II ФК «Томь» (Томск).

Итоговый список команд, допущенных для возможного участия в РПЛ и ФНЛ-1:

1. «Зенит» (г. Санкт-Петербург) — лицензия УЕФА и РФС I

2. «Сочи» (г. Сочи) — лицензия УЕФА и РФС I

3. «Динамо-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

4. «ЦСКА» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

5. «Локомотив» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

6. «Спартак-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I

7. «Краснодар» (г. Краснодар) — лицензия РФС I

8. «Ахмат» (г. Грозный) — лицензия РФС I

9. «Крылья Советов» (г. Самара) — лицензия РФС I

10. «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) — лицензия РФС I

11. «Нижний Новгород» (г. Н. Новгород) — лицензия РФС I

12. «Урал» (г. Екатеринбург) — лицензия РФС I

13. «Химки» (г. Химки) — лицензия РФС I

14. «Уфа» (Республика Башкортостан) — лицензия РФС I

15. «Рубин» (г. Казань) — лицензия РФС I

16. «Торпедо Москва» (г. Москва) — лицензия РФС I

17. «Факел» (г. Воронеж) — лицензия РФС I

18. «Оренбург» (г. Оренбург) — лицензия РФС I

19. «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск) — лицензия РФС I

20. «Енисей» (г. Красноярск) — лицензия РФС I

21. «Балтика» (г. Калининград) — лицензия РФС I

22. «Акрон» (г. Тольятти) — лицензия РФС I

23. «Алания Владикавказ» (г. Владикавказ) — лицензия РФС II

24. «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) — лицензия РФС II

25. «Краснодар-2» (г. Краснодар) — лицензия РФС II

26. «Спартак-2» (г. Москва) — лицензия РФС II

27. «Кубань» (г. Краснодар) — лицензия РФС II

28. «Велес» (г. Москва) — лицензия РФС II

29. «Волгарь» (г. Астрахань) — лицензия РФС II

30. «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) — лицензия РФС II

31. «Ротор» (г. Волгоград) — лицензия РФС II

32. «Текстильщик» (г. Иваново) — лицензия РФС II

33. «Шинник» (г. Ярославль) — лицензия РФС II

34. «Волга» (г. Ульяновск) — лицензия РФС II

35. «Динамо» (г. Махачкала) — лицензия РФС II

36. «Родина» (г. Москва) — лицензия РФС II

37. «Чайка» (с. Песчанокопское) — лицензия РФС II

38. «Футбол-Хоккей» (г. Тюмень) — лицензия РФС II

39. «Новосибирск» (г. Новосибирск) — лицензия РФС II

40. «Сокол» (г. Саратов) — лицензия РФС II

41. «Амкар-Пермь» (г. Пермь) — лицензия РФС II

42. «Ленинградец» (Ленинградская область) — лицензия РФС II

43. «Арсенал» (Тула) — лицензия РФС II

44. «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — лицензия РФС II

45. «Металлург» (Липецк) — лицензия РФС II

Апелляционные жалобы ФК «Олимп-Долгопрудный» г. Долгопрудный и ФК «Анжи» г. Махачкала не рассматривались в связи с нарушением процедуры подачи данных жалоб. Таким образом, данные клубы не будут допущены для участия в ФНЛ-1 и ФНЛ-2 соответственно в следующем сезоне.

7 июня на заседании комиссии РФС по лицензированию второго дивизиона будут рассмотрены заявки на получение лицензии РФС для возможного участия в ФНЛ-2 футбольный клубов «КАМАЗ» (Набережный Челны), «Ротор» (Волгоград), «Металлург» (Липецк), «Текстильщик» (Иваново), «СШОР № 1» (Тамбов), после этого станет известно количество команд, которые будут допущены для участия в ФНЛ-2.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216061

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 0
Нидерланды 1
Перерыв

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
РФС
ФК Анжи
ФК Долгопрудный
ФК Металлург (Липецк)
ФК Томь
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться отличать ядовитые грибы: советы профессиональных грибников
«Аннулируйте ему визу!». Американские фанаты затравили Овечкина за то, что он вернулся к семье в Россию
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ определилась с беттинговым партнером
«Краснодар», ЦСКА или «Сочи»: выбираем клуб Черышеву в России
Рианчо: «Черышев — игрок топ-уровня. Он сможет продолжить карьеру в Европе»
Футбольный агент Орещук рассказал об интересе к главному тренеру «Сочи» Федотову со стороны клубов РПЛ
Футбольный агент Орещук рассказал, в чемпионаты каких стран может перейти Дзюба
Спортивный директор «Оренбурга»: «Фарм-клуб? Что мы играем в РПЛ, что нет — чемпионом является «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» проявляет интерес к вратарю «Алании» Солдатенко
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости