РФС отказал в выдаче лицензий «Томи», «Анжи» и «Олимпу-Долгопрудный»
3 июня состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, сообщает сайт организации.
Было принято решение выдать лицензию РФС II на спортивный сезон 2022/2023 гг. футбольному клубу «Металлург» (Липецк).
Также решено оставить в силе решение Комиссии РФС по лицензированию об отказе в выдаче лицензии РФС II ФК «Томь» (Томск).
Итоговый список команд, допущенных для возможного участия в РПЛ и ФНЛ-1:
1. «Зенит» (г. Санкт-Петербург) — лицензия УЕФА и РФС I
2. «Сочи» (г. Сочи) — лицензия УЕФА и РФС I
3. «Динамо-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
4. «ЦСКА» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
5. «Локомотив» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
6. «Спартак-Москва» (г. Москва) — лицензия УЕФА и РФС I
7. «Краснодар» (г. Краснодар) — лицензия РФС I
8. «Ахмат» (г. Грозный) — лицензия РФС I
9. «Крылья Советов» (г. Самара) — лицензия РФС I
10. «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) — лицензия РФС I
11. «Нижний Новгород» (г. Н. Новгород) — лицензия РФС I
12. «Урал» (г. Екатеринбург) — лицензия РФС I
13. «Химки» (г. Химки) — лицензия РФС I
14. «Уфа» (Республика Башкортостан) — лицензия РФС I
15. «Рубин» (г. Казань) — лицензия РФС I
16. «Торпедо Москва» (г. Москва) — лицензия РФС I
17. «Факел» (г. Воронеж) — лицензия РФС I
18. «Оренбург» (г. Оренбург) — лицензия РФС I
19. «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск) — лицензия РФС I
20. «Енисей» (г. Красноярск) — лицензия РФС I
21. «Балтика» (г. Калининград) — лицензия РФС I
22. «Акрон» (г. Тольятти) — лицензия РФС I
23. «Алания Владикавказ» (г. Владикавказ) — лицензия РФС II
24. «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) — лицензия РФС II
25. «Краснодар-2» (г. Краснодар) — лицензия РФС II
26. «Спартак-2» (г. Москва) — лицензия РФС II
27. «Кубань» (г. Краснодар) — лицензия РФС II
28. «Велес» (г. Москва) — лицензия РФС II
29. «Волгарь» (г. Астрахань) — лицензия РФС II
30. «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) — лицензия РФС II
31. «Ротор» (г. Волгоград) — лицензия РФС II
32. «Текстильщик» (г. Иваново) — лицензия РФС II
33. «Шинник» (г. Ярославль) — лицензия РФС II
34. «Волга» (г. Ульяновск) — лицензия РФС II
35. «Динамо» (г. Махачкала) — лицензия РФС II
36. «Родина» (г. Москва) — лицензия РФС II
37. «Чайка» (с. Песчанокопское) — лицензия РФС II
38. «Футбол-Хоккей» (г. Тюмень) — лицензия РФС II
39. «Новосибирск» (г. Новосибирск) — лицензия РФС II
40. «Сокол» (г. Саратов) — лицензия РФС II
41. «Амкар-Пермь» (г. Пермь) — лицензия РФС II
42. «Ленинградец» (Ленинградская область) — лицензия РФС II
43. «Арсенал» (Тула) — лицензия РФС II
44. «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — лицензия РФС II
45. «Металлург» (Липецк) — лицензия РФС II
Апелляционные жалобы ФК «Олимп-Долгопрудный» г. Долгопрудный и ФК «Анжи» г. Махачкала не рассматривались в связи с нарушением процедуры подачи данных жалоб. Таким образом, данные клубы не будут допущены для участия в ФНЛ-1 и ФНЛ-2 соответственно в следующем сезоне.
7 июня на заседании комиссии РФС по лицензированию второго дивизиона будут рассмотрены заявки на получение лицензии РФС для возможного участия в ФНЛ-2 футбольный клубов «КАМАЗ» (Набережный Челны), «Ротор» (Волгоград), «Металлург» (Липецк), «Текстильщик» (Иваново), «СШОР № 1» (Тамбов), после этого станет известно количество команд, которые будут допущены для участия в ФНЛ-2.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0