Шварц: «Я до конца хотел помочь «Динамо»

Главный тренер «Герты» Сандро Шварц рассказал о том, почему не покинул московское «Динамо» весной.

«Процесс принятия решения занял довольно много времени и до конца обдумывался мной и моей семьей снова и снова. Пожалуйста, поверьте мне: мое решение оставаться в клубе не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Я до конца хотел помочь людям на местах. Я знал, что ребята нуждались во мне в то время. Тем не менее, это был внутренний конфликт каждый день. Было бесчисленное множество эмоциональных моментов с украинскими и российскими игроками, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и были глубоко опечалены», — приводит слова Шварца rbb 24.

В сезоне-2021/22 «Динамо» под руковоством Шварца стало третьим в чемпионате России и проиграло «Спартаку» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Немецкий специалист досрочно покинул бело-голубых и 2 июня возглавил берлинскую «Герту».