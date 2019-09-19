Решение об участии Азмуна в матче с «Рубином» примут в день игры

Как стало известно «СЭ», решение по участию нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура премьер-лиги против «Рубина» примут в день игры — в субботу, 21 сентября. На данный момент в состоянии 24-летнего иранца наблюдается положительная динамика. (Вячеслав Короткин)

Азмун получил повреждение голеностопа в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион» (1:1).

В текущем сезоне иранец провел 11 игр за петербуржцев, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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