Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему клуб расстался с защитником Браниславом Ивановичем. Ему на замену взяли Деяна Ловрена из «Ливерпуля».

— Бранислав провел прекрасный сезон — считаю, даже лучше, чем прошлый, — цитирует Семака Sports.ru. — Моя позиция остается прежней. У нас в команде есть ключевые игроки, но если есть возможность взять более сильного футболиста — нужно идти вперед, нужно развиваться. Расставание с Ивановичем — тяжелый момент, непросто и мне, и ему, и остальным ребятам. На наш взгляд, в будущем другой игрок может принести не меньше пользы, поэтому клуб пошел на такой шаг.

— Почему выбрали Ловрена?

— Он во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год — не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества.

— С точки зрения скорости он лучше Ивановича?

— Думаю, да. Плюс хороший первый пас, хорошо играет вверху. Ловрен — достаточно разноплановый игрок, надеюсь, он нам очень поможет.