Рафал Аугустыняк стал игроком "Урала"

Защитник Рафал Аугустыняк подписал контракт с "Уралом", информирует официальный сайт екатеринбуржцев. Условия соглашения с 25-летним польским футболистом не уточняются. В прошлом сезоне спортсмен выступал за "Медзь".

Аугустыняк провел 22 матча за "Медзь" в чемпионате Польши в сезоне-2018/19, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

"Для меня переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу является шагом вперед. Я счастлив, что оказался в "Урале"! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас еще мало что знаю о нем, но мне известно, что это большой город", – приводит слова Аугустыняка пресс-служба "Урала".

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Обладая ростом 185 сантиметров, Аугустыняк способен сыграть закрыть сразу несколько позиций на поле. Футболист полезен как в центре обороны, так и в качестве опорного полузащитника.



Цитата новичка 👉https://t.co/jEDEIwU40D pic.twitter.com/NOnGH3zIJ8 — ФК Урал (@FCURAL) 21 июня 2019 г.

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