Радченко — о слова Дзюбы про «Зенит»: «Он большой шутник. Серьезно к его выражениям не стоит относиться»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который заявил, что в петербургском клубе стало слишком много бразильских футболистов.

«Мы все знаем Артема Дзюбу. Он большой шутник, душа компании. Серьезно к его таким выражениям не стоит относиться», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России в составе железнодорожников.