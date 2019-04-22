Пресс-атташе - о словах Аленичева: "Впереди шесть игр, и всем соперникам очки будут нужнее"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис в своем Твиттере оставил комментарий, посвященный заключительным матчам команды в премьер-лиге. При этом он иронично процитировал высказывание главного тренера красноярцев Дмитрия Аленичева, который после игры 24-го тура против "Спартака" (0:2) заявил, что красно-белым "сейчас очки нужнее".

- Впереди шесть игр: "Оренбург", "Локо", "Анжи", "Краснодар", "Динамо" и "Зенит". С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и "Краснодар" сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное, - написал Меркис.

Впереди шесть игр: "Оренбург", "Локо", "Анжи", "Краснодар", "Динамо" и "Зенит"



С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и "Краснодар" сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное – Станислав Меркис (@Merkis_) 22 апреля 2019 г.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Дмитрий Аленичев: "Спартаку" сейчас очки нужнее. "Енисею" вряд ли что-то светит"