Представители "Краснодара" прилетели в Голландию за Виленой

Делегация "Краснодара" в эти дни находится в Голландии и ведет переговоры по оформлению трансфера 24-летнего полузащитника "Фейеноорда" Тонни Вилены (полное имя Тонни Эмилио Триндаде де Вилена), сообщил голландский журналист Микос Гаука, курирующий роттердамский клуб в издании Algemeen Dagblad. По его данным, возглавляет делегацию генеральный директор "быков" Владимир Хашиг.

Предполагаемая сумма трансфера – 8 миллионов евро. Как ожидается, в случае успешного завершения переговоров с "Фейеноордом" и представителями футболиста, Вилена, который сейчас находится в отпуске, заключит многолетний контракт. Сам он не против переезда в Россию.

В свое время этот хавбек считался одним из самых талантливых игроков его поколения. На счету Вилены полтора десятка матчей в составе голландской сборной. (Александр Бобров)