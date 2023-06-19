Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал о планах на будущее.

«О планах и предложениях пока рассказывать не буду, — сказал Глушаков. — Наверное, расскажу чуть позже, потому что только отработал предыдущий контракт. Сейчас в отпуске, уладил семейные дела и домашние хлопоты. Теперь можно двигаться дальше, строить карьеру и думать о будущем, выбирать вектор. Посмотрим!».

36-летний футболист также отметил, что не устал от футбола.

«Конечно, нет! Еще поиграю! Есть и желание, и силы. Те игры, которые я пропускал в «Нижнем Новгороде», были не из-за каких-то мышечных травм или потому что не был готов. Случались какие-то ушибы на ровном месте. Но без этого никуда. Так что по физическим данным я еще готов попылить!» — добавил хавбек.

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах.