Подпишет ли «Локомотив» нападающего после ухода Смолова? Отвечает Семин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что после перехода нападающего Федора Смолова в «Сельту» на правах аренды, клуб ищет игровые варианты.

— Перевод Рифата Жемалетдинова на позицию центрфорварда повлиял на переход Смолова? — Не повлиял, — цитирует официальный сайт клуба Семина. — Смолов хочет попробовать себя за границей. Кто будет играть на той или иной позиции? У нас впереди три серьезных игры, уровень соперников примерно одинаковый. Турнир будет полезен. Перевод Рифата на позицию центрфорварда не окончательный. Мы на всякий случай ищем варианты.

Я не знаю, подпишем ли мы кого-то. Будем выращивать форварда в своем коллективе, у нас есть Эдер.