Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2) подчеркнул, что бело-голубым нужны не сейвы, а очки и победы.

– Сегодня "Динамо" потеряло очки?

– Да. Нам нужны были три очка. Немного недотерпели, поэтому расстроились.

– Сегодня вы поймали кураж, было много сейвов. Обидно, что пропустили со штрафного?

– Нам нужны не сейвы, а очки и победы, поэтому команда расстроилась, что не удалось набрать три очка, но матч был очень интересным и счет скорее закономерный.

– Согласны, что в концовке могли как выиграть, так и проиграть?

– Да, были качели. Для болельщиков это получился суперматч. Особенно концовка.

– Чем объясните, что "Динамо" исторически неудобный соперник для ЦСКА?

– Надо спросить об этом у ЦСКА.

– "Динамо" сегодня неудачно играло при стандартах. Почему?

– Надо отдать должное сопернику, который очень хорошо воспользовался стандартами. У него были хорошие подачи, удары, не каждый раз увидишь такие голы.

– Юсупов сказал, что никогда в жизни не болел за "Спартак", но сейчас приходится это делать, когда "Спартак" играет против ваших конкурентов. Вы с ним солидарны?

– Конечно, для нас важно, чтобы конкуренты не набирали очки. Поэтому я очень рад, что "Спартак" вчера выиграл. Молодцы. (Елена Григорьевская)​

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